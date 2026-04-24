Um tiro que ninguém ouviu, um corpo encontrado horas depois e uma sequência de acontecimentos que não fecha. A morte da ex-miss mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 anos, transformou um apartamento de luxo em cenário de investigação e levantou uma série de perguntas ainda sem resposta na Cidade do México.

Segundo a revista Monet, a jovem modelo foi encontrada sem vida no último dia 15, dentro de um imóvel localizado em Polanco, uma das regiões mais valorizadas e consideradas seguras da capital mexicana. Quando equipes de resgate chegaram ao local, Carolina já estava morta, com um ferimento de bala na cabeça.

O que mais intriga investigadores e moradores é o silêncio que envolveu o crime. Nenhum vizinho, tampouco o segurança do condomínio, relatou ter ouvido o disparo, um detalhe que aumenta o mistério em torno do caso e levanta hipóteses sobre as circunstâncias da morte.

De acordo com informações que constam no processo, a principal suspeita é a sogra da vítima, identificada como Erika María. Ela estaria no apartamento no momento do crime, assim como o filho, Alejandro, marido de Carolina.

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Outro ponto que chama atenção é a linha do tempo dos acontecimentos. Apesar de a morte ter ocorrido na noite de quarta-feira (15), o caso só foi oficialmente comunicado às autoridades no dia seguinte, quando o marido da vítima procurou o Ministério Público. O intervalo entre o crime e o registro da ocorrência levanta questionamentos sobre o que aconteceu dentro do apartamento nesse período.

Até agora, ninguém foi preso.

Natural de Ensenada, Carolina Flores Gómez ganhou projeção em 2017 ao conquistar o título de Miss Teen Universe Baja California, representando seu estado em competições nacionais. Com carreira promissora no universo da moda e da beleza, ela acumulava títulos locais e presença constante em eventos.

Com informações da Monet