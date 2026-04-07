Família Azul oferece orientação jurídica gratuita para familiares de autistas

⏱️ 2 mins leitura

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza, nesta terça-feira (8), mais uma edição do atendimento gratuito de orientação jurídica voltado a familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação ocorre a partir das 14h30 e tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre direitos, benefícios e garantias legais. A sede da associação fica na Rua Epitácio Pessoa, nº 365, bairro Isaura Parente.

De acordo com a presidente da entidade, Heloneida da Gama, a iniciativa é realizada mensalmente e atende tanto associados quanto não associados. “A Associação Família Azul, todo mês, faz essa orientação de direitos. Às vezes o processo não anda, a pessoa quer tirar uma dúvida ou entrar na Justiça com pedido de benefício, e a gente atende tanto sócios quanto não sócios”, explicou.

LEIA TAMBÉM:

Ela destacou que, para os associados, há condições diferenciadas de atendimento jurídico, mas reforçou que o serviço é acessível a todos. “Com os sócios, o advogado oferece condições melhores, mas nada impede que a pessoa também possa depois se associar e contribuir com a entidade”, afirmou.

Segundo Heloneida, a proposta da associação é ampliar cada vez mais o alcance do serviço. “A gente quer estar ampliando esse atendimento para todos, para que todos tenham acesso”, completou.

A ação busca facilitar o acesso à informação jurídica e fortalecer o suporte às famílias que enfrentam desafios relacionados ao diagnóstico e aos direitos das pessoas com TEA.