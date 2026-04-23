Após o ocorrido, policiais militares conseguiram localizar e prender o acusado ainda no mesmo dia

O que seria mais um dia decisivo no Tribunal do Júri de Sena Madureira acabou sendo marcado por um imprevisto. O julgamento de Rogério Alves Martins, de 25 anos, foi suspenso nesta quarta-feira (22) depois que o acusado apresentou um problema de saúde no decorrer da sessão.

A audiência teve início ainda pela manhã, seguindo o rito normal, com a oitiva de testemunhas e os depoimentos das partes envolvidas. Contudo, durante o intervalo para o almoço, Rogério passou mal, chegou a desmaiar e precisou ser socorrido às pressas. Ele foi encaminhado ao hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico.

Diante da situação, a Justiça optou por suspender o julgamento, que até o momento não tem data definida para ser retomado. De acordo com o Ministério Público, o réu responde por uma tentativa de homicídio registrada em setembro de 2023, na região central de Sena Madureira. O crime teria ocorrido por volta das 6h14, na Rua Virgulino de Alencar.

Conforme as investigações, antes da agressão, a vítima identificou Rogério como suspeito de ter furtado um perfume e decidiu confrontá-lo. Durante a discussão, D.C.S. foi atingido no pescoço com um golpe de canivete. Ainda segundo informações, um cordão de prata que a vítima usava no momento ajudou a amenizar a profundidade do ferimento.

Após o ocorrido, policiais militares conseguiram localizar e prender o acusado ainda no mesmo dia. A Justiça deverá remarcar uma nova data para a continuidade do julgamento.