Filho de Hildebrando Pascoal deve voltar à Câmara após João Paulo assumir secretaria

📸 Foto: Reprodução

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O ContilNet confirmou nesta quarta-feira (8) que o vereador João Paulo Silva será o novo secretário de Direitos Humanos e Assistência Social na gestão da governadora Mailza Assis.

Com a saída dele, quem deve assumir a cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco é o ex-vereador Hildegard Pascoal, que não conseguiu se reeleger nas últimas eleições e ficou com a suplência.

ENTENDA: Vereador João Paulo Silva será o novo secretário de Direitos Humanos do governo de Mailza

Hildegard é filho do ex-deputado e ex-comandante da Polícia Militar do Acre, Hildebrando Pascoal, que ficou conhecido nacionalmente por conta do polêmico ‘Crime da motosserra’.

Ele obteve 1.240 votos nas eleições de 2024 e ficou como 1º suplente do Podemos.