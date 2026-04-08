08/04/2026
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Filho de Hildebrando Pascoal deve voltar à Câmara após João Paulo assumir secretaria

Hildegard é filho do ex-deputado e ex-comandante da Polícia Militar do Acre, Hildebrando Pascoal

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Hildegard
Vereador é membro do Podemos
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

O ContilNet confirmou nesta quarta-feira (8) que o vereador João Paulo Silva será o novo secretário de Direitos Humanos e Assistência Social na gestão da governadora Mailza Assis.

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Com a saída dele, quem deve assumir a cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco é o ex-vereador Hildegard Pascoal, que não conseguiu se reeleger nas últimas eleições e ficou com a suplência.

ENTENDA: Vereador João Paulo Silva será o novo secretário de Direitos Humanos do governo de Mailza

Hildegard é filho do ex-deputado e ex-comandante da Polícia Militar do Acre, Hildebrando Pascoal, que ficou conhecido nacionalmente por conta do polêmico ‘Crime da motosserra’.

Ele obteve 1.240 votos nas eleições de 2024 e ficou como 1º suplente do Podemos.

 

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