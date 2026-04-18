O governo do Acre confirmou ponto facultativo e feriado na segunda e terça-feira

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco confirmaram o ponto facultativo no próximo dia 20 de abril. A governadora Mailza Assis considerou o feriado nacional de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril.

Além disso, o Executivo estadual também reforçou o feriado nacional de Dia de Tiradentes. Veja o que abre e fecha no Acre!

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Com a mudança no funcionamento, veja o que abre e fecha no Acre:

Os serviços públicos não essenciais terão o atendimento suspenso durante o período. As atividades nas repartições estaduais e nas unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) serão retomadas normalmente apenas na quarta-feira, dia 22.

Apesar da suspensão parcial dos atendimentos, os serviços considerados essenciais seguem funcionando sem interrupção. As unidades de saúde, como as UPAs e o Pronto-Socorro de Rio Branco, continuam operando normalmente, assim como as forças de segurança pública, incluindo as delegacias de polícia.

Correios

De acordo com a Assessoria de Comunicação dos Correios no Acre, as agências funcionam normalmente na segunda-feira (20), mas terão atendimentos suspensos na terça-feira (21).

Bancos

Segundo o calendário de feriados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos devem ter feriado apenas na terça-feira, 21 de abril.

Feriado de Tiradentes

O Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, consta no calendário brasileiro como uma homenagem a Tiradentes, personagem da história brasileira que ficou conhecido por ter sido enforcado pela sua participação na conspiração que foi planejada contra a Coroa portuguesa, a Inconfidência Mineira.

Esse dia foi estabelecido como feriado nacional por meio de um decreto emitido em 1890 e reafirmado como feriado nacional por meio de uma lei de 2002. O feriado a Tiradentes foi parte da iniciativa dos defensores da república, na década de 1890, de estabelecer Tiradentes como um herói nacional e grande defensor da república.