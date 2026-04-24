Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, os rios Juruá e Tarauacá podem transbordar

O pesquisador Davi Friale divulgou no site O Tempo Aqui, nesta sexta-feira (24), a previsão do tempo para este final de semana. De acordo com Friale, em Rio Branco, o nível do Rio Acre deve subir e ficar próximo a cota de alerta.

Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, os rios Juruá e Tarauacá podem transbordar neste final de semana.

O tempo no Acre segue quente e abafado, com chuvas pontuais, que, em algumas áreas, podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas e ventos moderados.

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“A temperatura máxima, durante a tarde, vai oscilar entre 30 e 33ºC, podendo, em alguns pontos, atingir 34ºC, principalmente no Alto Acre e no centro do estado. Onde houver muitas nuvens e chuvas durante o dia, a máxima pode ficar um pouco abaixo de 30ºC”, disse.

Friale alerta que a alta probabilidade de o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, transbordar neste fim de semana, ultrapassando a cota de 13 metros.

Em Tarauacá, o Rio Tarauacá também poderá transbordar nestes dias, superando os 9,5 metros.

“Na capital acreana, o nível do rio Acre vai continuar subindo neste fim de semana, podendo ficar próximo da cota de alerta, mas sem motivos para preocupação alarmante”, disse Friale.

O pesquisador alertou, ainda, que não deverá ter friagem nos próximos dias, pelo menos até 6 de maio.

Chuvas

O pesquisador destacou, ainda, que ocorreram chuvas intensas, acima de 100mm, na última quinta-feira (23), em Porto Walter e, acima de 60mm, em Tarauacá, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.

De acordo com Friale, Jordão e Cruzeiro do Sul, choveu entre 35 e 50mm, conforme registros da Agência Nacional de Águas.

“Em Rio Branco, neste mês de abril, até as 13h desta sexta-feira, dia 24, já havia chovido 175,2mm, ou seja, 85,8% da média mensal, que é 204,3mm, conforme dados registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia”, disse.