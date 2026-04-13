13/04/2026
Geopolítica da Amazônia: professor Cleyton Aguiar estreia coluna no ContilNet

O professor tem uma página no Instagram chamada Geografia Hoje

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 13/04/2026
Geopolítica da Amazônia: professor Cleyton Aguiar estreia coluna no ContilNet
Cleyton Aguiar é mestre em Geografia pela Ufac/Foto: cedida
O mestre em Geografia pela Universidade Federal do Acre (Ufac), Cleyton Aguiar, é o novo colunista do ContilNet Notícias. A coluna, que leva o nome do professor, vai abordar geopolítica da Região Amazônica, com ênfase no Acre.

Cleyton tem como linha de pesquisa a análise da dinâmica socioambiental, atua como professor da rede estadual de ensino desde 2020, já atuou no ensino superior como professor substituto na Ufac e em cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e concursos públicos.

LEIA TAMBÉM: Com escalada em tensão geopolítica, petróleo sobe pelo 3º dia seguido

“A coluna vai mostrar o papel do Acre no cenário geopolítico global, como os fenômenos da globalização interferem no estado”, diz Cleyton, que terá novas colunas publicadas semanalmente no site.

Geografia Hoje

O professor tem uma página no Instagram chamada Geografia Hoje (@geografia.hoje), onde divulga conhecimentos relacionados ao ensino de Geografia, questões geopolíticas e atualidades.

Notícias relacionadas

