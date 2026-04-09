09/04/2026
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Governadora Mailza destaca liderança feminina em agenda no interior

palestra conduzida pela jornalista Maria Cândida debateu a ressignificação do papel da mulher na sociedade atual

Por Fhagner Soaraes, ContilNet 09/04/2026 Atualizado: há 7 horas
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Governadora Mailza destaca liderança feminina em agenda no interior
Governadora Mailza Assis participa de palestra sobre liderança feminina em Tarauacá.
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🛡️ Editorial
Fato Checado

A governadora Mailza Assis cumpriu, nesta quarta-feira (8), sua primeira agenda oficial no interior do estado desde que assumiu o comando do Executivo acreano. O destino escolhido foi o município de Tarauacá, onde a gestora participou do evento “Desperte a Liderança que Existe em Você”, um ciclo de palestras voltado ao fortalecimento e protagonismo das mulheres na sociedade.

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O evento contou com a presença da jornalista e comunicadora Maria Cândida, convidada pelo governo estadual para ministrar uma série de palestras que também percorrerá Rio Branco. A abertura foi marcada pela exibição do vídeo institucional “A Força da Mulher” e por uma apresentação cultural do grupo Força Feminina, composto por mulheres indígenas Huni Kuin.

Governadora Mailza destaca liderança feminina em agenda no interior

Maria Cândida e Mailza Assis debatem o protagonismo da mulher em evento no interior/ Foto: Neto Lucena/Secom

Presença no Interior

Durante a atividade, Mailza Assis reforçou o compromisso de realizar uma gestão próxima da população. “Fazer minha primeira agenda como governadora em Tarauacá tem um significado muito especial. Queremos incentivar o protagonismo das mulheres em todos os espaços. Quando as fortalecemos, fortalecemos toda a sociedade”, afirmou.

Governadora Mailza destaca liderança feminina em agenda no interior

Primeira agenda da governadora no interior foca no desenvolvimento humano e social/ Foto: Neto Lucena/Secom

O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, celebrou a atenção dada ao município logo no início da gestão. “É muito importante termos esse carinho da nossa governadora. O tema é fundamental, e as mulheres merecem respeito, atenção e seus espaços ocupados”, declarou.

Ressignificação e Conquistas

Em sua fala, Maria Cândida abordou a liderança como um processo de reconhecimento da própria voz, indo além da ocupação de cargos de chefia. A jornalista apresentou uma linha do tempo sobre as conquistas históricas femininas e alertou para desafios persistentes, como a desigualdade salarial e a violência de gênero.

Governadora Mailza destaca liderança feminina em agenda no interior

Grupo Huni Kuin realiza apresentação cultural na abertura de agenda oficial do Governo/ Foto: Neto Lucena/Secom

A farmacêutica local Rayane Oliveira, que prestigiou o evento, destacou a relevância da iniciativa. “A mulher não é o elo fraco, pelo contrário, é o elo forte. Precisamos reconhecer nosso valor e assumir, com firmeza, o nosso lugar”, disse.

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Organizado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, o ciclo de palestras busca levar inspiração e conhecimento para todas as regiões. O evento em Tarauacá contou ainda com a presença de secretários de Estado como Jonathan Donadoni (Casa Civil) e Italo Lopes (Obras), além da vice-prefeita Marilete Vitorino e o assessor Aberson Carvalho.

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