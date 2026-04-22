Governo adia exigência de biometria em benefícios; veja quem precisa se regularizar

Mudança dá mais tempo para atualização cadastral, mas governo alerta que exigência será obrigatória a partir de 2027 e 2028

O governo federal decidiu ampliar o prazo para a obrigatoriedade do uso da biometria vinculada à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em benefícios sociais e previdenciários. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), afeta milhões de brasileiros que dependem de programas como o INSS e outras políticas assistenciais.

Com a mudança, a exigência que antes entraria em vigor em um prazo mais curto foi adiada. Agora, a obrigatoriedade será implementada de forma gradual, com início previsto entre 2027 e 2028, dando mais tempo para que os beneficiários façam a regularização cadastral.

Quem será afetado pela nova regra

A exigência da biometria vale para cidadãos que recebem benefícios sociais e previdenciários, especialmente aqueles vinculados a sistemas federais. Isso inclui aposentados, pensionistas e beneficiários de programas assistenciais.

Além disso, a medida também alcança novos cadastros, o que significa que quem passar a solicitar benefícios já deverá seguir as novas diretrizes conforme o cronograma de implantação.

O que muda na prática

Com a nova regra, os beneficiários precisarão ter seus dados biométricos vinculados à CIN, documento que passa a concentrar informações pessoais de forma unificada. A biometria será utilizada como forma de validação de identidade, reduzindo riscos de fraudes e inconsistências nos cadastros.

Por outro lado, o adiamento do prazo permite que estados e municípios avancem na emissão da nova identidade, já que a CIN ainda está em fase de implementação em várias regiões do país.

Por que o governo adiou o prazo

A principal justificativa para a mudança é garantir que a transição ocorra de forma mais segura e organizada. Como a nova identidade ainda não foi totalmente adotada em todo o território nacional, o governo optou por ampliar o prazo para evitar prejuízos à população.

Além disso, a medida busca evitar que beneficiários tenham pagamentos bloqueados por falta de atualização cadastral, especialmente em regiões onde o acesso à emissão da CIN ainda é limitado.

O que o cidadão deve fazer agora

Apesar do adiamento, a recomendação é que os beneficiários não deixem para a última hora. Quem ainda não possui a nova Carteira de Identidade Nacional deve buscar a emissão do documento assim que possível.

Também é importante manter os dados atualizados junto aos órgãos responsáveis pelos benefícios, evitando problemas futuros quando a exigência passar a valer de forma obrigatória.

Impacto para milhões de brasileiros

A mudança no prazo representa um alívio temporário para milhões de pessoas que ainda não conseguiram se adaptar ao novo modelo de identificação. No entanto, especialistas alertam que a exigência será definitiva nos próximos anos.

Com isso, a tendência é que o uso da biometria se torne padrão nos serviços públicos, reforçando a digitalização e o controle dos sistemas governamentais.

Medida busca mais segurança nos pagamentos

Outro ponto importante da nova regra é o aumento da segurança na concessão de benefícios. A biometria deve ajudar a evitar fraudes, pagamentos indevidos e inconsistências cadastrais.

Segundo o governo, a integração dos dados permitirá maior controle e eficiência na gestão dos programas sociais, garantindo que os recursos cheguem a quem realmente tem direito.

Cenário aponta para digitalização dos serviços

A adoção da CIN e da biometria faz parte de um processo mais amplo de modernização dos serviços públicos no Brasil. A proposta é centralizar informações e facilitar o acesso da população a diferentes serviços por meio de um único documento.

Dessa forma, a mudança no prazo não altera o objetivo final da política, mas apenas ajusta o tempo de adaptação para a população e para os próprios órgãos públicos.