Governo divulga feriados e pontos facultativos de 2026; veja

Lista define datas ao longo do ano e orienta funcionamento de repartições públicas

O governo federal divulgou o calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026. A lista foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e serve como referência para o funcionamento de órgãos públicos federais ao longo do ano.

A medida organiza previamente as datas em que haverá suspensão de atividades ou funcionamento diferenciado no serviço público. Embora o calendário seja direcionado à administração federal, ele também costuma influenciar o planejamento de empresas e trabalhadores em todo o país.

Entre os feriados nacionais previstos estão datas tradicionais como Confraternização Universal, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e Natal. Além disso, o calendário inclui pontos facultativos em datas específicas, como Carnaval e Corpus Christi.

Os pontos facultativos, diferentemente dos feriados, não são obrigatórios para o setor privado. No entanto, nos órgãos públicos federais, eles permitem a suspensão do expediente, conforme decisão interna de cada instituição. Em muitos casos, estados e municípios adotam medidas semelhantes, ampliando o impacto das datas.

A portaria também traz orientações sobre o funcionamento dos serviços considerados essenciais. Atividades que não podem ser interrompidas, como saúde, segurança pública e atendimento emergencial, devem manter escalas de trabalho normalmente, garantindo o atendimento à população.

Outro ponto importante é que o calendário facilita o planejamento antecipado de viagens, compromissos e atividades profissionais. Isso porque várias das datas previstas podem ser combinadas com fins de semana, criando períodos prolongados de descanso.

Apesar disso, especialistas lembram que o setor privado não é obrigado a seguir os pontos facultativos definidos pelo governo federal. Empresas podem optar por manter o funcionamento normal ou conceder folga aos funcionários, de acordo com suas políticas internas ou convenções coletivas.

A divulgação antecipada do calendário também contribui para a organização de serviços públicos, evitando impactos negativos na prestação de atendimento. Órgãos federais utilizam essas informações para ajustar escalas, programar atividades e garantir a continuidade de serviços essenciais.

Para trabalhadores, o calendário serve como um guia para o ano, permitindo melhor organização pessoal e profissional. Já para o setor de turismo e comércio, as datas representam oportunidades de movimentação econômica, especialmente em períodos prolongados.

Com isso, o calendário de feriados e pontos facultativos de 2026 passa a ser uma ferramenta importante tanto para o planejamento do governo quanto para a rotina da população.