Governo antecipa 13º do INSS e injeta bilhões na economia

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O Governo Federal confirmou a antecipação do pagamento do 13º salário para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026. A decisão, oficializada pelo Decreto nº 12.884, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê a liberação de aproximadamente R$ 78 bilhões, montante que deve aquecer a economia nacional já nos próximos meses.

Ao todo, cerca de 35,2 milhões de segurados serão contemplados com a medida. A primeira parcela, correspondente a R$ 39 bilhões, começará a ser depositada na conta dos beneficiários ainda na segunda quinzena de abril. A estratégia de antecipação, adotada recorrentemente nos últimos anos, busca dar fôlego financeiro às famílias e estimular o consumo no primeiro semestre.

Quem tem direito

O abono anual será pago aos segurados que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão ao longo deste ano. Aqueles que passaram a receber o benefício em 2026 também terão direito ao valor, calculado de forma proporcional ao tempo de recebimento.

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Por outro lado, o decreto esclarece que beneficiários de programas assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia, não possuem direito ao 13º salário por lei, ficando fora do cronograma de antecipação.

Calendário de Depósitos

Os pagamentos serão realizados em duas etapas, seguindo o número final do benefício (sem o dígito verificador):

1ª Parcela: De 24 de abril a 8 de maio.

2ª Parcela: De 25 de maio a 8 de junho.

Atualmente, o teto da Previdência Social está fixado em R$ 8.475,55, e a maioria dos beneficiários (66,2%) recebe até um salário mínimo. Os segurados podem conferir os valores exatos e as datas específicas de depósito através do aplicativo Meu INSS, pelo site oficial da Previdência ou pela Central 135. A orientação das autoridades é utilizar apenas os canais oficiais para evitar tentativas de golpes financeiros.