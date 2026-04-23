A corrida por uma vaga na área da saúde em Feijó entra na reta final. A prefeitura abriu um processo seletivo simplificado com salários que chegam a R$ 3.715,02, e os interessados têm até esta sexta-feira (24) para garantir participação. A seleção é voltada à formação de cadastro de reserva, mas já chama atenção pelos valores oferecidos e pela rapidez do cronograma.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior nas áreas de Psicologia e Nutrição, com remuneração idêntica para ambas as funções: R$ 3.715,02. A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, a depender do cargo. Apesar de não haver vagas imediatas previstas no edital, a formação do cadastro de reserva indica que os aprovados poderão ser chamados conforme a necessidade da rede municipal de saúde.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente, mediante entrega de currículo e documentação comprobatória na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Feijó, localizada na Travessa João Ambrósio Taveira, no bairro Cidade Nova. O atendimento ocorre até as 16h desta sexta-feira, o que reforça o caráter urgente para quem ainda pretende participar.

O processo seletivo segue um modelo simplificado, comum em contratações emergenciais no setor público. A seleção será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório, ou seja, não basta apenas participar, é preciso pontuar bem para avançar.

Na fase de análise curricular, serão considerados títulos acadêmicos, cursos de capacitação e experiência profissional na área. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo que apenas candidatos com pelo menos 50 pontos seguem no certame. Já na entrevista, os avaliadores irão observar conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), capacidade de planejamento, comunicação e domínio técnico específico da área.

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Para psicólogos, por exemplo, será avaliada a atuação em saúde mental na atenção primária, incluindo manejo de situações de risco e escuta qualificada. Já para nutricionistas, o foco recai sobre promoção da alimentação saudável, vigilância nutricional e atuação na atenção básica.

Outro ponto que chama atenção é a exigência rigorosa na entrega da documentação. Quem deixar de apresentar qualquer item obrigatório ou entregar documentos ilegíveis será automaticamente desclassificado. Entre os documentos exigidos estão RG, CPF, comprovante de residência, diploma, registro no conselho profissional e comprovações de experiência e cursos.

A seleção também exige que o candidato escolha apenas uma função no momento da inscrição. Caso tente concorrer a mais de um cargo, será eliminado automaticamente. Além disso, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e menos de 75 anos na data da inscrição, além de cumprir requisitos como estar em dia com obrigações eleitorais e, no caso de homens, militares.

Mesmo sendo para cadastro de reserva, o edital deixa claro que as contratações podem ocorrer a qualquer momento durante a validade do processo seletivo, que é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, quem for aprovado pode ser chamado ainda este ano, dependendo da demanda da Secretaria de Saúde.

O cronograma do certame é enxuto. Após o encerramento das inscrições, a análise curricular ocorre praticamente de forma imediata, com divulgação do resultado preliminar já prevista para o dia 27 de abril. Recursos poderão ser apresentados no dia seguinte, e as entrevistas estão marcadas para os dias 4 e 5 de maio. O resultado final deve sair no dia 6 de maio.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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