Governo convoca candidatos da Educação para posse em municípios do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou o Edital nº 077/2026 no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, que convoca candidatos aprovados em concurso público para a etapa de posse.

A convocação abrange candidatos que atenderam às exigências previstas no Edital nº 074/2026, incluindo o cumprimento dos critérios e a apresentação da documentação necessária nas etapas anteriores.

Os convocados devem comparecer no dia 17 de abril de 2026, às 16h, em um dos locais indicados no edital, conforme o município de lotação. Em Rio Branco, a posse será realizada no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), localizado na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera.

A convocação contempla diversos municípios do estado, incluindo Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Tarauacá.

Informações adicionais podem ser obtidas junto aos núcleos da Secretaria de Educação e Cultura ou por meio da Sead, das 8h às 14h, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.

A medida integra as ações do Estado voltadas ao fortalecimento do quadro de servidores da educação, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população acreana.