Concurso IBGE temporários: escolha de banca é suspensa para correção

Os candidatos que aguardam o novo processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística precisarão de um pouco mais de paciência. Nesta quarta-feira (15/4), a tramitação para a contratação da banca organizadora do Concurso IBGE para temporários sofreu uma interrupção técnica. A Dispensa Eletrônica nº 232/2026, que tramitava no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), teve seu status alterado para “Compra Suspensa”.

A medida foi tomada pela administração do instituto para que correções necessárias sejam realizadas na documentação do certame, visando garantir a segurança jurídica da seleção.

De acordo com o portal Direção Concursos, essa suspensão é um procedimento administrativo comum quando são identificadas inconsistências nos termos de referência ou em exigências técnicas que podem impactar a isonomia entre as empresas interessadas em organizar a prova.

Motivos da suspensão e próximos passos

A interrupção no cronograma do Concurso IBGE foca na retificação de dados essenciais para o andamento da seleção:

Correção de Documentos: A equipe técnica do IBGE identificou a necessidade de ajustar pontos específicos do edital de dispensa eletrônica para evitar questionamentos futuros nos órgãos de controle.

Status de Compra Suspensa: No PNCP, este status indica que o processo não foi cancelado, mas sim “congelado” até que os novos documentos retificados sejam publicados no sistema.

Expectativa de Retomada: Assim que as correções forem validadas pela procuradoria do órgão, o processo de escolha da banca deve ser reaberto imediatamente, permitindo que as instituições enviem suas propostas.

O motivo registrado no sistema é: “Necessidade de troca de arquivos/corrigir edital”. O evento de suspensão foi aplicado às 08h58 do dia 15 de abril, mesma data em que estava prevista sua publicação.

A Dispensa Eletrônica envolvia dois grupos de itens:

Grupo 1 (2 itens): valor estimado de R$ 6.508.902,40

(2 itens): valor estimado de R$ 6.508.902,40 Grupo 2 (6 itens): valor estimado de R$ 24.875.321,30

O processo previa o recebimento de propostas das bancas interessadas até o dia 17 de abril de 2026.

A suspensão sinaliza que o edital de contratação precisará ser corrigido antes de retomar o prazo para envio de propostas. O impacto no cronograma geral do concurso ainda depende da celeridade na republicação dos documentos.

Vale lembrar que o termo de referência previa a abertura dos editais de seleção em maio de 2026, com resultado final previsto entre outubro e novembro do mesmo ano — e entrada em exercício dos aprovados entre janeiro e maio de 2027.

O concurso IBGE temporários prevê 36.946 vagas voltadas ao Censo Agropecuário e ao Censo da População em Situação de Rua. A autorização do governo federal permite até 39.108 contratações.

A exigência de escolaridade varia: ensino superior apenas para Analista Censitário; ensino médio para os demais cargos — ACA, ACI, AOR, ACR, ACS e Recenseador.

Como serão as provas do concurso IBGE temporários?

O formato já está praticamente definido pelo termo de referência:

Prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório

60 questões de múltipla escolha, com cinco opções cada

Duração de 4 horas, aplicada em domingo à tarde

Analista Censitário terá provas divididas em cerca de 30 áreas de conhecimento específicas

Quanto aos locais de aplicação, Analista Censitário e ACQ farão provas apenas nas capitais e no Distrito Federal. Para AOR, ACR, ACA, ACI e ACS, as provas serão aplicadas nos municípios com vaga — cerca de 977 cidades. Para Recenseador, a aplicação alcança aproximadamente 4.379 municípios.

O IBGE projeta 364.066 inscrições no total. As maiores estimativas por cargo são:

AOR e ACR: 77.551 cada

Analista Censitário: 65.757

Recenseador: 52.083

ACS: 47.173

Confira o Estudo Técnico Preliminar na íntegra!

Confira o Termo de Referência na íntegra!

Resumo do concurso IBGE temporários

Banca: A definir

A definir Vagas: 36.946 (temporárias)

36.946 (temporárias) Cargos: Analista Censitário, ACQ, ACA, ACI, AOR, ACR, ACS e Recenseador

Analista Censitário, ACQ, ACA, ACI, AOR, ACR, ACS e Recenseador Escolaridade: Nível médio (exceto Analista Censitário — nível superior)

Nível médio (exceto Analista Censitário — nível superior) Salários: A divulgar

A divulgar Edital de abertura: Previsão para maio/2026

Apesar da pausa momentânea, a expectativa é de que o edital para o Concurso IBGE de temporários não sofra grandes atrasos no lançamento final. Segundo o levantamento do Direção Concursos, o instituto tem urgência na recomposição do quadro de pessoal para as atividades de campo previstas para o segundo semestre de 2026.

Para o concurseiro, este tempo adicional deve ser utilizado para o fortalecimento das disciplinas básicas e específicas, garantindo uma preparação sólida para quando o processo for retomado e a banca finalmente anunciada.