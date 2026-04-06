Governo convoca professores e assistentes para a Educação; veja prazos

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Teve mais chamamento nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE). O governo do Acre iniciou a convocação de professores e assistentes educacionais aprovados em processos seletivos simplificados para atuação na rede pública. A chamada, publicada pelas secretarias de Administração e de Educação, contempla vagas em áreas urbanas e rurais, com prazos curtos para entrega de documentos e formalização dos contratos.

Ao todo, os editais reúnem convocações para diferentes regiões, como Cruzeiro do Sul, Xapuri, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Sena Madureira, além de localidades rurais atendidas pelo programa Caminhos da Educação no Campo. Também há oportunidades para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.

Os candidatos convocados devem comparecer até o dia 16 de abril, das 7h30 às 13h30, aos núcleos de educação indicados em cada município, levando uma extensa lista de documentos pessoais, profissionais e certidões. Entre as exigências estão identidade, CPF, diploma, comprovante de endereço, certidões negativas e atestado médico que comprove aptidão para o exercício da função.

A convocação inclui professores de diversas áreas, como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Educação Física e Pedagogia, além de cargos de assistente educacional e professor de Língua Portuguesa. Parte das vagas é destinada a comunidades rurais, reforçando o atendimento educacional em regiões mais afastadas.

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Os editais também preveem que os candidatos devem apresentar declarações específicas, como de antecedentes, acúmulo de cargos e autodeclaração étnico-racial, disponíveis nos sites oficiais do governo.

A orientação é que os convocados fiquem atentos aos prazos e à documentação completa, já que a não apresentação dentro do período estabelecido pode resultar na perda da vaga.

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