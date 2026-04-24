Gestão estadual pretende atingir a marca de 22 mil pessoas beneficiadas com habilitação gratuita em todo o estado até o fim de 2026

A manhã desta quinta-feira (23) foi de celebração e novas perspectivas para centenas de moradores de Cruzeiro do Sul. Em solenidade realizada no Teatro dos Náuas, a governadora Mailza Assis oficializou a entrega de 222 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) por meio do programa CNH Social 2025. O evento também marcou o fortalecimento da segurança no trânsito com a distribuição de 100 capacetes para profissionais motoboys através do projeto Motociclista Consciente.

Com um investimento que já soma R$ 5.092.936,00 especificamente no município, o programa foca na transformação social. Para Mailza Assis, a iniciativa vai muito além do documento. “Representa oportunidade de trabalho, mais renda, independência e autoestima. Quando o governo pensa nas pessoas, os resultados aparecem”, destacou a chefe do Executivo.

Realização de sonhos na zona rural

Entre os contemplados, histórias de superação ganharam destaque. Maria Nígila Oliveira, moradora da Comunidade São Pedro, recebeu a habilitação na modalidade rural junto com a irmã. Para ela, o documento é uma ferramenta essencial de trabalho. “Ontem era um sonho, hoje é realidade. Vai nos ajudar bastante nas tarefas diárias e na nossa fonte de renda”, celebrou.

A presidente do Detran, Taynara Martins, reforçou que o programa é uma política de estado que alcança todos os 22 municípios acreanos. Segundo Martins, Cruzeiro do Sul já recebeu mais de 3.500 habilitações desde o início do projeto. “Muitas pessoas conseguiram ingressar no mercado de trabalho graças a essa oportunidade de inclusão”, afirmou.

Expansão e Metas para 2026

Desde a criação do CNH Social em 2022, o governo do Acre já atendeu 17 mil cidadãos. A meta agora é ambiciosa: a gestão estadual trabalha para fechar o ano de 2026 com um total de 22 mil acreanos beneficiados.

O investimento nesta etapa específica de entrega em Cruzeiro do Sul foi de R$ 509 mil, consolidando o avanço das políticas de mobilidade e empregabilidade no Vale do Juruá. Além da gratuidade nas taxas e aulas, o programa remove as barreiras financeiras que impediam cidadãos de baixa renda de acessar o mercado de transporte e logística.