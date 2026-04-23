Programa idealizado pela gestão estadual já entregou mais de 114 mil peças de roupa nos 22 municípios acreanos em parceria com a Defesa Civil

A manhã desta quarta-feira (22) foi marcada por um movimento estratégico de aproximação entre o Palácio Rio Branco e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Em visita institucional à sede do Judiciário, a governadora Mailza Assis e o presidente da instituição, Laudivon Nogueira, reafirmaram uma aliança que visa simplificar a vida do cidadão acreano e levar serviços essenciais às áreas de maior vulnerabilidade do estado.

O encontro serviu para consolidar o apoio do Executivo a programas de alto impacto social, com destaque para o Projeto Cidadão. A iniciativa do TJAC, que promove mutirões de documentação básica, saúde e serviços judiciais gratuitos, tem no governo estadual um parceiro logístico fundamental para alcançar comunidades que enfrentam barreiras geográficas e burocráticas.

Guarda-Roupa Social: Marca de 114 mil peças entregues

Um dos pontos de maior relevância durante o diálogo foi o balanço do programa Guarda-Roupa Social. Idealizada por Mailza Assis e executada pela SEASDH dentro do programa “Juntos Pelo Acre”, a iniciativa atingiu números expressivos: nos últimos três anos, 114.256 peças de vestuário foram distribuídas para mais de 70 mil pessoas em todos os 22 municípios do estado.

O projeto opera em um fluxo de cooperação técnica:

Doação: A Receita Federal destina as mercadorias. Logística: A Defesa Civil realiza o repasse ao Estado. Distribuição: A SEASDH coordena a triagem e entrega para associações, igrejas e unidades de acolhimento de idosos e comunidades indígenas.

União pelo “bem comum”

Para o desembargador Laudivon Nogueira, o Judiciário deve estar de portas abertas para auxiliar nas demandas sociais, garantindo que a justiça não seja apenas uma decisão técnica, mas um serviço acessível. “Estamos unidos neste propósito para a realização do bem comum”, declarou o magistrado ao agradecer a visita.

A governadora Mailza Assis encerrou o encontro reforçando que o foco de sua gestão é a humanização do atendimento público. “A população é quem precisa ser vista, lembrada e cuidada. Coloco todo o nosso governo à disposição para avançarmos juntos”, concluiu a chefe do Executivo, sinalizando que novas etapas do Projeto Cidadão devem ser anunciadas em breve.