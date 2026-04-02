Sob aplausos, Gladson faz última revista à guarda do Palácio como governador

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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O governador Gladson Camelí chegou ao local da cerimônia de transmissão de cargo, nesta quinta-feira (2), e fez a última revista à guarda do Palácio Rio Branco.

Sob aplausos, o governador subiu a rampa do monumento histórico e sede do governo, acompanhado do filho Guilherme Camelí, e se dirigiu para os acentos e sentou-se ao lado de Mailza.

Em coletiva, agradeceu aos sete anos à frente do Executivo estadual.

“Vou começar a me preparar para vivenciar essa nova fase da minha vida. Se vocês analisarem os 20 anos que eu estou político, ocupando cargos, esta é a primeira vez que eu me descompatibilizo e vou passar um período como um cidadão comum. Vou passar uns dias com os meus pais. Sou grato à imprensa. A cada um de vocês. Saio de cabeça erguida com o dever cumprido”, destacou.