“Homem de areia” viraliza ao dançar hits dos anos 90 no centro de Rio Branco

Uma cena curiosa e bem-humorada chamou atenção de quem passava pelo centro de Rio Branco — e rapidamente ganhou as redes sociais. Um homem completamente coberto de barro foi flagrado dançando ao som de músicas dos anos 90, arrancando risadas de quem acompanhava o momento.

O registro foi compartilhado pelo criador de conteúdo Wilson Neves, que soma mais de 61 mil seguidores e costuma publicar vídeos do cotidiano na capital acreana.

No vídeo, o personagem, que já vem sendo apelidado de “homem de areia”, aparece animado, soltando o corpo e improvisando passos no meio da rua. Em alguns momentos, ele ainda mistura a dança com movimentos que lembram golpes de luta, deixando a cena ainda mais inusitada.

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A apresentação espontânea aconteceu em via pública e chamou atenção tanto de pedestres quanto de motoristas que passavam pelo local. A mistura de irreverência, ritmo e improviso virou destaque nas redes, com comentários divertidos sobre a performance.

Apesar do tom descontraído, não há informações sobre a identidade do homem ou o motivo de ele estar coberto de barro. Ainda assim, o registro acabou transformando um momento comum do dia a dia em uma cena que divertiu internautas.