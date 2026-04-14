Jacaré tenta virar barco de pescadores; veja o momento

Um registro impressionante vindo do Cone Sul de Rondônia tomou conta das redes sociais nesta semana. Um grupo de pescadores que atuava na Vila Neida, zona rural do município de Cabixi, foi surpreendido por um enorme jacaré, possivelmente da espécie jacaré-açu.

O réptil, conhecido por ser um dos maiores predadores da Amazônia, nadou por baixo da pequena embarcação e realizou movimentos bruscos na tentativa de virar o barco.

O vídeo captura o exato momento em que o balanço da estrutura provoca sustos e risadas nervosas entre os ocupantes, evidenciando o perigo real do encontro com a fauna selvagem.

De acordo com o portal Rondônia ao Vivo, a gravação dividiu opiniões na internet: enquanto uns elogiaram o bom humor dos pescadores, outros criticaram a imprudência diante de um animal que pode ultrapassar os cinco metros de comprimento.

O comportamento do jacaré-açu

O encontro com o jacaré em Cabixi destaca as características marcantes deste réptil imponente:

Força e Tamanho: O jacaré-açu é o maior de todos os jacarés, podendo chegar a dimensões que rivalizam com grandes crocodilos. Sua força na cauda é suficiente para desestabilizar pequenas embarcações.

Comportamento Territorial: Ataques ou tentativas de virar barcos geralmente ocorrem quando o animal sente que seu território ou ninhos estão sendo invadidos, ou quando se sente ameaçado pela presença humana.

Convivência Ribeirinha: O episódio reforça os desafios das comunidades que vivem às margens dos rios e igarapés amazônicos, onde a fronteira entre a rotina de subsistência e a vida selvagem é quase inexistente.

Resumo do episódio: encontro em Vila Neida (Abril 2026)

Confira os detalhes do registro que viralizou:

Detalhe do Evento Descrição Oficial Localização Vila Neida, Cabixi – Rondônia Espécie Provável Jacaré-açu (Melanosuchus niger) Ação do Animal Tentativa de virar o barco com movimentos bruscos Reação do Grupo Registro em vídeo com comentários bem-humorados Status do Vídeo Viral nas redes sociais (Crédito: castanhalconectado) Riscos Envolvidos Comportamento territorial e potencial de ataque

Apesar da tensão, o incidente terminou sem feridos. Segundo o levantamento do Rondônia ao Vivo, encontros como este são lembretes da imponência da fauna local e da necessidade de cautela ao navegar por áreas preservadas.

O jacaré-açu é um mestre da camuflagem e da força, e o episódio de Cabixi serve como um alerta para que pescadores e turistas mantenham distância segura ao avistarem espécimes de grande porte, garantindo tanto a segurança humana quanto a preservação da integridade desses gigantes dos rios amazônicos.