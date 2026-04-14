O idoso entrou na mata por volta das 9h30 de domingo

Um homem identificado como João Reis, de 61 anos, foi localizado após passar mais de dois dias desaparecido em uma área de mata na zona rural de Brasiléia, município do interior do Acre.

O idoso foi encontrado consciente, mas com sinais de desidratação. Após o resgate, João Reis recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Entenda

De acordo com informações, o homem havia saído de casa para buscar carvão, mas não conseguiu retornar. O caso aconteceu em um ramal no km 50 da BR-317, sentido Assis Brasil.

O idoso entrou na mata por volta das 9h30 de domingo, mobilizando familiares, e acionando o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre.

Durante as buscas, os bombeiros identificaram sinais que indicavam o trajeto percorrido por João Reis, como pegadas e um possível local utilizado para passar a noite.