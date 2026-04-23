Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou o idoso Manoel Barbosa da Silva, de 66 anos, gravemente ferido, e a motociclista Patrícia Nascimento, de 28 anos, com escoriações, na madrugada desta quinta-feira (23), na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Patrícia trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 160, de cor vermelha e placa SQS-0B90, quando acabou colidindo com a bicicleta conduzida pelo idoso. Com o impacto, Manoel foi arremessado ao solo, enquanto a motociclista caiu na via.

O idoso sofreu uma amputação traumática no pé esquerdo, enquanto Patrícia teve escoriações pelo corpo. Um popular que passava pelo local prestou os primeiros socorros e realizou uma manobra para conter o sangramento na perna da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — foram enviadas ao local. As equipes realizaram os atendimentos iniciais e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Manoel deu entrada na unidade em estado grave, enquanto Patrícia estava em condição estável.

A área foi isolada por policiais de trânsito para a realização da perícia técnica, e um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado. Após os procedimentos, a motocicleta foi removida do local.