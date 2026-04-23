23/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Idoso tem pé amputado em acidente entre moto e bicicleta em Rio Branco

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado

Por Ithamar Souza, ContilNet 23/04/2026 às 16:44
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Idoso tem pé amputado em acidente entre moto e bicicleta em Rio Branco
Samu foi acionado para prestar socorro às vítimas/Foto: ContilNet

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou o idoso Manoel Barbosa da Silva, de 66 anos, gravemente ferido, e a motociclista Patrícia Nascimento, de 28 anos, com escoriações, na madrugada desta quinta-feira (23), na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com testemunhas, Patrícia trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 160, de cor vermelha e placa SQS-0B90, quando acabou colidindo com a bicicleta conduzida pelo idoso. Com o impacto, Manoel foi arremessado ao solo, enquanto a motociclista caiu na via.

Acidente aconteceu na Estrada Dias Martins

Acidente aconteceu na Estrada Dias Martins/Foto: ContilNet

O idoso sofreu uma amputação traumática no pé esquerdo, enquanto Patrícia teve escoriações pelo corpo. Um popular que passava pelo local prestou os primeiros socorros e realizou uma manobra para conter o sangramento na perna da vítima.

O idoso estava na bicicleta no momento do acidente

O idoso estava na bicicleta no momento do acidente/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado — foram enviadas ao local. As equipes realizaram os atendimentos iniciais e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Manoel deu entrada na unidade em estado grave, enquanto Patrícia estava em condição estável.

A área foi isolada por policiais de trânsito para a realização da perícia técnica, e um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado. Após os procedimentos, a motocicleta foi removida do local.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.