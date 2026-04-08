08/04/2026
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Ieptec convoca aprovados e abre prazo curto para entrega de documentos

Chamados devem comparecer entre 8 e 10 de abril em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

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Governo convoca bolsistas do Ieptec em cinco municípios do Acre
📸 Foto: Ascom/Ieptec
⏱️ 2 mins leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

Candidatos aprovados em processos seletivos do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) precisam correr contra o tempo para não perder a vaga. A convocação, publicada nesta quarta-feira (8), no Diário Oficial do Estado (DOE), estabelece um prazo de apenas três dias, com final nesta sexta-feira (10), para entrega de documentos e assinatura do termo de compromisso (veja os nomes dos convocados no final da matéria).

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Ao todo, a chamada contempla diferentes editais e funções, incluindo professores tutores, docentes bolsistas e profissionais administrativos, com atuação em cursos técnicos ofertados pelo estado. As oportunidades estão distribuídas principalmente em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo.

Foram convocados professores para atuação presencial com carga horária definida, além de bolsistas docentes e não docentes que irão atuar tanto em sala de aula quanto no apoio administrativo dos cursos.

LEIA TAMBÉM: Ieptec convoca aprovados em processos seletivos de Rio Branco e Tarauacá

Os contratos variam de 12 a 24 meses, dependendo da função, e fazem parte da estratégia de fortalecimento da educação profissional no estado.

Prazo curto exige organização

Os candidatos devem comparecer aos locais indicados, como a unidade central em Rio Branco e o Ceflora, em Cruzeiro do Sul,  munidos de documentos originais e cópias. A lista inclui itens básicos, como RG, CPF e comprovante de residência, além de certidões negativas e comprovação de vínculo funcional, quando houver.

Também é obrigatório apresentar cadastro ativo junto à Secretaria da Fazenda (Sefaz), o que pode exigir atenção extra de quem ainda não regularizou a situação.

VEJA OS NOMES:

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