13/04/2026
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Incêndio destrói casa e mobiliza equipes de emergência em Cruzeiro

No momento do ocorrido, não havia ninguém na casa, já que os proprietários estão fora do município realizando tratamento de saúde

Por José Halif, ContilNet 13/04/2026
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Incêndio destrói casa e mobiliza equipes de emergência em Cruzeiro
Segundo informações, o incêndio chegou a atingir uma residência vizinha. — Reprodução
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Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na noite deste domingo (12), no bairro Artur Maia, em Cruzeiro do Sul.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Acre foi acionado por volta das 18h30 e atuou rapidamente no combate às chamas. Duas viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, que chamou a atenção de moradores e de pessoas que passavam pela região devido à intensidade do fogo.

Segundo informações, o incêndio chegou a atingir uma residência vizinha, mas a ação rápida dos bombeiros evitou que as chamas se alastrassem e causassem danos ainda maiores. Após controlar o fogo, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para eliminar focos que possam provocar um novo incêndio.

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Proprietários estavam fora

No momento do ocorrido, não havia ninguém na casa, já que os proprietários estão fora do município realizando tratamento de saúde. Familiares e vizinhos estiveram no local acompanhando a situação. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Incêndio destrói casa e mobiliza equipes de emergência em Cruzeiro do Sul

Polícia Militar do Acre e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) auxiliaram no isolamento da área, garantindo a segurança durante a atuação das equipes. — Reprodução

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para atender uma moradora vizinha que passou mal, mas sem gravidade.

A Polícia Militar do Acre e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) auxiliaram no isolamento da área, garantindo a segurança durante a atuação das equipes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apontadas após perícia técnica. Até o momento, há apenas suspeitas, sem confirmação oficial.

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