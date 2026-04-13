No momento do ocorrido, não havia ninguém na casa, já que os proprietários estão fora do município realizando tratamento de saúde

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Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na noite deste domingo (12), no bairro Artur Maia, em Cruzeiro do Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre foi acionado por volta das 18h30 e atuou rapidamente no combate às chamas. Duas viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, que chamou a atenção de moradores e de pessoas que passavam pela região devido à intensidade do fogo.

Segundo informações, o incêndio chegou a atingir uma residência vizinha, mas a ação rápida dos bombeiros evitou que as chamas se alastrassem e causassem danos ainda maiores. Após controlar o fogo, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para eliminar focos que possam provocar um novo incêndio.

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Proprietários estavam fora

No momento do ocorrido, não havia ninguém na casa, já que os proprietários estão fora do município realizando tratamento de saúde. Familiares e vizinhos estiveram no local acompanhando a situação. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para atender uma moradora vizinha que passou mal, mas sem gravidade.

A Polícia Militar do Acre e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) auxiliaram no isolamento da área, garantindo a segurança durante a atuação das equipes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apontadas após perícia técnica. Até o momento, há apenas suspeitas, sem confirmação oficial.

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