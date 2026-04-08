Cruzeiro do Sul recebe área de 3,6 mil hectares para reforma agrária

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Uma área de mais de 3,6 mil hectares localizada em Cruzeiro do Sul foi destinada à reforma agrária, conforme publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 8 de abril. A medida insere o município no centro de uma nova etapa de organização fundiária na região.

A destinação foi formalizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), responsável pela execução da política de assentamentos no país. Com isso, a área passa a estar apta para a criação de projetos voltados à instalação de famílias em áreas rurais.

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Na prática, a inclusão da gleba abre possibilidade para ampliação do acesso à terra no município, que já possui histórico ligado à atividade rural e à produção agrícola. Ainda não há detalhamento sobre o número de famílias que poderão ser beneficiadas nem sobre o início do processo de ocupação.

Além disso, a medida deve impactar diretamente a dinâmica local, com potencial de estimular a produção, fortalecer comunidades rurais e ampliar a regularização fundiária na região.

A destinação da área consta na edição do Diário Oficial Do Acre (DOE) desta quarta-feira, 8 de abril.