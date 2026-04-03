05/04/2026
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Indecisos: mais de 90% dos acreanos ainda não têm candidato ao governo

Levantamento do Instituto Veritá mostra cenário aberto, apesar de Alan Rick liderar nos cenários estimulados

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Governo do Acre faz mudanças com exonerações e nomeações
Governo do Acre faz mudanças com exonerações e nomeações/Foto: Reprodução
📸 Foto Destaque: Reprodução
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Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá nesta quinta-feira (2) mostra que a maioria dos eleitores acreanos ainda não definiu em quem pretende votar para o governo do Estado nas eleições de 2026. De acordo com o levantamento, 92,3% dos entrevistados afirmaram não ter um candidato, enquanto apenas 7,7% disseram já ter escolhido.

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O estudo foi realizado entre os dias 18 e 24 de março, com 1.030 eleitores em todo o Acre. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Screenshot

Pesquisa revela alto índice de indecisos no Acre/Foto: Reprodução

Apesar do alto índice de indecisos, a pesquisa também avaliou cenários estimulados, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados. Nesse caso, o senador Alan Rick (Republicanos) aparece na liderança, com 41,3% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), com 26%, e a vice-governadora Mailza Assis (PP), com 25%. O ex-deputado Thor Dantas (PCdoB) soma 7,7%. Os que não souberam ou não responderam representam 21,9%, enquanto brancos e nulos chegam a 11,8%.

CONFIRA MAIS: Gladson e Jorge Viana lideram disputa para Senado no Acre, diz pesquisa Veritá

A pesquisa também mediu a segunda intenção de voto dos eleitores. Nesse cenário, Alan Rick alcança 44,5%, seguido por Mailza Assis, com 26,6%, Tião Bocalom, com 20,1%, e Thor Dantas, com 8,8%. Os indecisos somam 21,1%, e brancos e nulos, 16,2%.

Os dados indicam que, apesar da liderança de Alan Rick nos cenários estimulados, a disputa pelo governo do Acre ainda está em aberto, com grande parte do eleitorado sem definição a pouco mais de seis meses do período eleitoral.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AC-08882/2026 e foi realizada por iniciativa do próprio Instituto Veritá.

Veja a pesquisa na íntegra:

1775150164661_Relatorio_Acre_Marco_2026

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