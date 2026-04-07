07/04/2026
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Indígena é resgatado após 11 dias desaparecido em floresta no Acre

Homem se perdeu durante caçada e foi encontrado após operação de bombeiros

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📸 Foto Destaque: Reprodução/Extra do Acre
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🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

Um indígena foi resgatado após passar 11 dias desaparecido na floresta na região do Rio Breu, no interior do Acre. O homem havia saído para caçar e não conseguiu retornar.

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De acordo com as informações, o desaparecimento levou equipes de resgate a se deslocarem até a região, enfrentando três dias de viagem por via fluvial até o local das buscas.

De acordo com informações do portal Extra do Acre, após chegarem à área, os bombeiros iniciaram as buscas em meio à mata densa, percorrendo cerca de 20 quilômetros. Para tentar localizar o indígena, os militares utilizaram sinais sonoros, como fogos de artifício, na tentativa de orientar o desaparecido.

A equipe chegou a pernoitar na floresta para dar continuidade às buscas no dia seguinte, contando também com o apoio de moradores e indígenas da região para traçar estratégias.

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Sobrevivência e resgate

Segundo relatos, o homem se perdeu após correr atrás de um porco-do-mato durante a caçada. Sem conseguir retornar, ele sobreviveu na mata se alimentando de frutos.

Ao ouvir os sinais emitidos pelas equipes, conseguiu seguir rastros deixados na floresta e encontrou o caminho até uma aldeia. Após o resgate, ele foi encaminhado para Cruzeiro do Sul.

Com informações do Extra do Acre

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