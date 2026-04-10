Inmet emite mais um alerta de chuvas intensas para o Acre; veja mais

Aviso é válido para todo o estado e aponta risco potencial de ventos fortes e alagamentos

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Vem mais água por aí! Pelo menos, é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta de chuvas intensas válido para todo o estado do Acre nesta sexta-feira (10). O aviso começou às 8h35 e segue até as 23h59.

De acordo com o órgão, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que variam entre 40 e 60 km/h.

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Risco considerado baixo, mas requer atenção

Apesar de classificado como de “perigo potencial”, o alerta indica baixo risco para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ainda assim, o Inmet orienta que a população fique atenta às condições climáticas, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos ou com histórico de ocorrências durante períodos chuvosos.

A recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.