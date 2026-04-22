O prazo termina às 23h59, e as bolsas oferecidas podem chegar a R$ 1.200, além de auxílio-transporte mensal de R$ 154

Estudantes interessados em conquistar experiência no serviço público têm até esta quarta-feira, 22, para se inscrever no processo seletivo de estagiários do governo do Acre. O prazo termina às 23h59, e as bolsas oferecidas podem chegar a R$ 1.200, além de auxílio-transporte mensal de R$ 154.

A seleção é coordenada pela Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead), em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), e tem como objetivo formar cadastro de reserva para atuação em órgãos da administração pública estadual.

Podem participar estudantes regularmente matriculados no ensino médio e em cursos superiores de diversas áreas, como Direito, Administração, Jornalismo, Engenharia Civil e Sistemas de Informação, entre outras.

O processo seletivo será feito por meio de análise curricular, com base no desempenho acadêmico dos candidatos. Para estudantes de nível superior, a bolsa será de R$ 1.200 para jornada de 30 horas semanais ou R$ 800 para carga horária de 20 horas. Já para o ensino médio, os valores são de R$ 792 e R$ 544, respectivamente.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Para confirmar a participação, o candidato precisa preencher o formulário eletrônico e anexar documentos como RG, CPF, comprovante de matrícula, histórico escolar e comprovante de endereço. Pessoas com deficiência também devem apresentar laudo médico com a classificação correspondente.