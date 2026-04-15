Irineia Barbosa entrevista presidente do TRE/AC sobre eleições 2026 e regras

Em ano eleitoral, a jornalista Irineia Barbosa, do podcast “Voz que Eleva”, recebe uma convidada especial para falar sobre um tema tão relevante: as eleições de 2026.

A desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, participou do episódio respondendo, com clareza, às principais dúvidas e aos questionamentos mais comuns dos eleitores acerca de prazos, documentação e regularização do título de eleitor.

A pauta mais urgente e necessária da conversa é o cadastro eleitoral, que se encerra no próximo dia 6 de maio. Após essa data, não será mais possível se regularizar, seja para transferir o domicílio eleitoral, regularizar título cancelado ou atualizar dados cadastrais. Quem não cumprir esse prazo ficará fora das eleições de 2026.

O estado do Acre possui mais de 600 mil eleitores aptos e um índice expressivo de biometria cadastrada, o que representa um avanço importante. Entretanto, quase 30 mil títulos seguem cancelados. Parte desses eleitores não justificou suas ausências em eleições anteriores. Um detalhe que muita gente não sabe: cada turno conta como uma eleição separada. Faltou nos dois turnos sem justificar? São duas ausências acumuladas.

A desembargadora destacou a comodidade e a facilidade para o eleitor regularizar sua situação: “O eleitor pode ser atendido em qualquer zona eleitoral, sem precisar ir até o cartório eleitoral da sua cidade. E, para quem deixou para a última hora, o TRE/AC realizará um mutirão de atendimento em Rio Branco, no DETRAN/AC, no período de 20/04 a 06/05, quando concentraremos esforços na reta final do prazo”, pontuou.

A desembargadora também falou sobre a não obrigatoriedade da biometria para 2026, embora seja fortemente incentivada. Além disso, explicou a ordem de votação na urna eletrônica, que, neste pleito, trará diversos cargos importantes do Executivo. Conhecer essa sequência com antecedência traz mais clareza e agilidade no dia da votação.

O episódio encerra com uma reflexão sobre o voto consciente, a importância da participação popular nas eleições e a busca por informações em fontes confiáveis, a fim de conhecer melhor os candidatos.

Ouça o episódio completo no YouTube e compartilhe com quem ainda precisa regularizar a situação:

Link: https://youtu.be/kmSc4WMxvaY

Sobre o Voz que Eleva

O Voz que Eleva é um podcast dedicado a conversas que promovem conscientização, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vozes femininas. Por meio de especialistas, vivências e histórias inspiradoras, o projeto amplia perspectivas e incentiva diálogos que geram impacto positivo na sociedade.