A pequena Serena, fruto do relacionamento entre o cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais. Nesta segunda-feira (20/04), Jade publicou uma sequência de registros cotidianos do mês de abril que deixou os fãs boquiabertos com a rapidez com que a menina, de apenas 1 ano, está crescendo.

Mistério e Estilo

Mantendo a postura de preservar o rosto da filha, Jade compartilhou cliques onde Serena aparece de costas ou em ângulos que não revelam sua face. No entanto, o styling da criança e seu porte físico foram o suficiente para gerar milhares de comentários:

Visual Delicado: Serena apareceu com peças em tons suaves, reforçando o apelido de “estilosinha” dado pelos seguidores, que comparam o bom gosto da bebê ao da mãe.

Momento Espontâneo: Um dos registros que mais divertiu os internautas mostra a pequena “jantando embaixo da mesa”, revelando o lado brincalhão da rotina em família.

Com informações do O Globo.

Repercussão dos Fãs

A caixa de comentários de Jade foi inundada por mensagens de surpresa com o desenvolvimento da herdeira do “Gurizinho”:

Passagem do Tempo: “Sese tá uma moça. Como o tempo passa rápido”, escreveu uma seguidora.

Genética: Alguns fãs já arriscam palpites sobre a estatura da menina: “Ela tá enorme para a idade dela, acho que vai ser alta igual ao Luan”, apontou outra internauta.

Encantamento: O termo “Sese está enorme” tornou-se um dos mais lidos na publicação, destacando o carinho do público pelo crescimento da criança.

O Fenômeno “Luanade”

A volta de Luan e Jade, seguida pelo nascimento de Serena, consolidou o casal como um dos mais amados do Brasil. Mesmo com a discrição em relação à imagem da filha, cada pequeno registro compartilhado torna-se um evento para o fã-clube, que acompanha de perto cada etapa da vida da pequena Serena em 2026.