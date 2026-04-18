Janja diz que redes viraram “quinto poder”: “Sem regras claras”

Durante participação na Mobilização Progressista Global, em Barcelona, nesta quinta-feira (16), a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva afirmou que as redes sociais assumiram um papel central e preocupante no cenário atual. Segundo ela, essas plataformas se transformaram em um “quinto poder”, com influência crescente e pouca regulação.

“Um poder invisível, difuso, sem controle e sem regras claras”, declarou Janja, ao destacar que o ambiente digital ultrapassa fronteiras, molda opiniões e interfere diretamente em decisões.

Na avaliação da primeira-dama, esse cenário facilita a disseminação de desinformação. “É nesse ambiente que a desinformação se espalha com velocidade, que mentiras ganham aparência de verdade”, disse. Ela também chamou atenção para o aumento de ataques virtuais, especialmente contra mulheres. “Ataques, principalmente às meninas e mulheres, se multiplicam sem consequência”, afirmou.

Janja ressaltou que não se trata de negar a importância das redes sociais, mas de reconhecer seus impactos. Para ela, a ausência de limites e responsabilidade pode trazer consequências graves. “Quando não há limites, transparência e responsabilidade, o que deveria conectar pessoas pode acabar corroendo a democracia e acabando com muitas vidas”, concluiu.