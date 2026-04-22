João Fonseca enfrentará ex-top 3 em estreia no Masters 1000

João Fonseca estreia nesta sexta contra Marin Čilić no Masters de Madri.

O tênis brasileiro volta suas atenções para o saibro espanhol nesta sexta-feira (24/04). João Fonseca, atual sensação do circuito aos 19 anos, entra em quadra para sua estreia no Masters 1000 de Madri. O desafio será de peso: o croata Marin Čilić, ex-número 3 do mundo e dono de um título de US Open.

O Momento de João Fonseca

Graças à sua ascensão no ranking e às ausências de nomes como Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, Fonseca entra no torneio como cabeça de chave.

Vantagem: O brasileiro descansou na primeira rodada, entrando diretamente na segunda fase da competição.

Fase: João vem de uma recuperação sólida na temporada de 2026, escalando posições no ranking da ATP e atraindo olhares de técnicos e especialistas do mundo todo.

Com informações do O Globo.

O Adversário: Marin Čilić

Aos 37 anos, o croata ainda é um adversário perigosíssimo e experiente:

Currículo: Campeão do US Open 2014 e do Masters de Cincinnati em 2016. Ritmo de Jogo: Diferente de Fonseca, Čilić já estreou em Madri, vencendo o belga Zizou Bergs por 2 sets a 1 em uma partida disputada. Rankings: Embora atualmente ocupe a 51ª posição, sua história no top 3 e sua medalha de prata olímpica impõem respeito imediato.

Críticas e Expectativas

A partida também serve como resposta às recentes declarações de Toni Nadal (ex-técnico de Rafael Nadal), que chegou a criticar o jogo do brasileiro, afirmando que “faltam coisas” em seu desempenho. Fonseca terá a oportunidade de mostrar sua evolução tática contra um dos maiores sacadores da última década.

O horário do confronto ainda será definido pela organização do torneio, mas a expectativa é de que a partida ocorra na quadra principal, atraindo grande público brasileiro e internacional.