José Bestene reúne equipe e define metas no primeiro dia na Saúde

José Bestene já foi secretário de Saúde em outra gestão e também exerceu a função de presidente da Saneacre

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O secretário de Estado de Saúde, José Bestene, iniciou o primeiro dia no cargo com uma conversa com parte da equipe de servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), nesta quinta-feira (9).

“Saí desse encontro ainda mais motivado e consciente da responsabilidade que tenho pela frente. Recebi da governadora Mailza uma missão muito clara: ampliar os avanços dos serviços de saúde e garantir que eles cheguem com mais qualidade, eficiência e dignidade à nossa população”, disse.

José Bestene já foi secretário de Saúde em outra gestão e também exerceu a função de presidente da Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). Bestene foi nomeado para exercer o cargo de secretário na gestão da governadora Mailza Assis nesta semana, oficializado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (9).

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“Sei que os desafios são muitos. A saúde pública exige decisões firmes, planejamento e, acima de tudo, sensibilidade com as pessoas. Mas também sei que não estou sozinho. Conto com uma equipe técnica capacitada, comprometida e que conhece de perto a realidade do nosso estado”, disse.

‘Trabalhar com responsabilidade’

Bestene agradeceu os servidores pela recepção que recebeu na Sesacre. “Meu compromisso é trabalhar com responsabilidade, ouvindo, planejando soluções estratégicas e buscando sempre melhorar os resultados. E, principalmente, humanizar cada vez mais o atendimento, porque por trás de cada número existe uma vida que precisa de cuidado e atenção.

Seguimos com muito trabalho pela frente, mas com a certeza de que, juntos, podemos fazer mais e melhor pela saúde do nosso povo”, disse.