Jovem de 14 anos morre durante treino de futebol

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A pequena cidade de Heitoraí, a cerca de 135 km de Goiânia, vive dias de luto profundo. O jovem Myguel Martins Oliveira, de 14 anos, sofreu um mal súbito enquanto participava de um treino de futebol na última quarta-feira (15/04). Apesar do rápido socorro, o adolescente não resistiu, deixando a comunidade escolar e esportiva em choque.

Detalhes da Ocorrência

De acordo com informações das autoridades locais, a situação ocorreu durante a prática esportiva regular:

Socorro Imediato: Myguel foi levado às pressas para uma unidade de saúde municipal.

Sem Resposta: Ao dar entrada no atendimento médico, foi constatado que o jovem já não apresentava pulsos. Foram realizadas manobras de reanimação, mas infelizmente sem sucesso.

Investigação: A causa exata da morte ainda depende do laudo oficial do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que deve ser divulgado nos próximos dias.

Com informações do Metrópoles.

Homenagens e Comoção

Myguel era aluno do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Dep. José Alves de Assis, onde era muito querido por professores e colegas:

Nota do Colégio: A instituição publicou um comunicado oficial lamentando a perda e se solidarizando com a família do estudante.

Manifestação da Prefeitura: A Prefeitura de Heitoraí também emitiu nota de pesar, rogando por conforto aos amigos e familiares “nesse momento de dor imensurável”.

A morte precoce de um jovem atleta levanta discussões sobre a importância de exames cardiológicos preventivos para adolescentes que praticam atividades físicas intensas, embora as causas deste caso específico ainda não tenham sido confirmadas.