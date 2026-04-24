Jovem de 21 anos morre após sofrer descarga elétrica dentro de casa

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu; polícia investiga circunstâncias do caso

Uma jovem de 21 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica no município de Barreira, no interior do Ceará, na última segunda-feira (20). O caso foi confirmado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo as informações, a vítima ainda chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu.

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A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o que provocou a descarga elétrica.

Uso de celular é apurado

Relatos iniciais apontam que a jovem estaria utilizando um celular conectado à tomada no momento do ocorrido. No entanto, essa informação ainda é tratada como preliminar e não foi confirmada pelas autoridades.

A apuração deve esclarecer se houve falha no carregador, na rede elétrica ou outro fator envolvido no acidente.