25/04/2026
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Jovem fica ferido após colisão entre moto e caminhonete em Rio Branco

Jvem conduzia uma motocicleta quando tentou desviar de um buraco na pista

Por Ithamar Souza, ContilNet 25/04/2026 às 08:12 Atualizado: há 21 minutos
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Jovem fica ferido após colisão entre moto e caminhonete em Rio Branco
Com o impacto, Lucas caiu ao solo e sofreu ferimentos. — Foto: ContilNet

Lucas dos Santos Dourado, de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (24), na rua Isaura Parente, no bairro Tangará, em Rio Branco.

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De acordo com informações apuradas no local, o jovem conduzia uma motocicleta modelo Titan 160, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando tentou desviar de um buraco na pista. Durante a manobra, ele acabou perdendo o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo de frente com uma caminhonete Hilux prata que trafegava no sentido oposto.

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Com o impacto, Lucas caiu ao solo e sofreu ferimentos. Moradores da região e o motorista da caminhonete prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe de suporte básico para atender a ocorrência.

Após ser estabilizado ainda no local, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava suspeita de fratura na perna direita, além de diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde foi considerado estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.

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