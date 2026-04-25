Jvem conduzia uma motocicleta quando tentou desviar de um buraco na pista

Lucas dos Santos Dourado, de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (24), na rua Isaura Parente, no bairro Tangará, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, o jovem conduzia uma motocicleta modelo Titan 160, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando tentou desviar de um buraco na pista. Durante a manobra, ele acabou perdendo o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo de frente com uma caminhonete Hilux prata que trafegava no sentido oposto.

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Com o impacto, Lucas caiu ao solo e sofreu ferimentos. Moradores da região e o motorista da caminhonete prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe de suporte básico para atender a ocorrência.

Após ser estabilizado ainda no local, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava suspeita de fratura na perna direita, além de diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde foi considerado estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.