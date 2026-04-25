Lucas dos Santos Dourado, de 19 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (24), na rua Isaura Parente, no bairro Tangará, em Rio Branco.
De acordo com informações apuradas no local, o jovem conduzia uma motocicleta modelo Titan 160, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando tentou desviar de um buraco na pista. Durante a manobra, ele acabou perdendo o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo de frente com uma caminhonete Hilux prata que trafegava no sentido oposto.
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Com o impacto, Lucas caiu ao solo e sofreu ferimentos. Moradores da região e o motorista da caminhonete prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe de suporte básico para atender a ocorrência.
Após ser estabilizado ainda no local, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele apresentava suspeita de fratura na perna direita, além de diversas escoriações pelo corpo. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde foi considerado estável.
O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.