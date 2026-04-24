Apesar dos ferimentos, o motociclista foi considerado estável; policiamento de trânsito realizou a perícia no local

O motociclista Luiz Carlos da Silva Barata ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (23), no cruzamento das ruas 16 de Julho e 20 de Novembro, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações repassadas, Luiz Carlos seguia no sentido centro-bairro pela Rua 16 de Julho, conduzindo uma motocicleta Honda Start, de cor vermelha, quando, devido à falta de sinalização no cruzamento, tentou realizar uma ultrapassagem.

Nesse momento, o motociclista foi surpreendido por um veículo modelo Volkswagen Polo, de cor preta, que trafegava na via e acabou atingindo a lateral da moto.

Com o impacto, Luiz Carlos sofreu um corte na cabeça e uma luxação no dedo da mão direita. Apesar dos ferimentos, ele estava em estado de saúde estável.

O policiamento de trânsito foi acionado para atender a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe no local. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.