05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Justiça do Acre poderá repassar recursos ao CNJ

Mudança envolve fundo do Judiciário estadual

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Tribunal De Justica Do Acre TJAC
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

Uma nova lei abre caminho para que o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) transfira parte de seus recursos ao Conselho Nacional de Justiça. A medida altera a legislação que trata do Fundo Especial do Poder Judiciário e autoriza o repasse anual de valores.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O texto foi publicado no Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira (2) e permite a transferência de até 1% da arrecadação do fundo para o Fundo de Modernização do CNJ.

Na prática, o repasse poderá ser feito mediante convênios ou instrumentos de cooperação firmados entre o Judiciário acreano e o órgão nacional, responsável por coordenar políticas e melhorias no sistema de Justiça.

LEIA TAMBÉM:

Semana Santa passa a integrar calendário oficial do Acre

Programa vai incentivar uso racional da água em escolas do Acre

Cadastro estadual vai mapear profissionais da beleza no Acre

A mudança também já contempla o exercício de 2026, desde que haja acordo formal entre as instituições envolvidas.

Segundo a lei, a medida busca fortalecer ações de modernização e aprimoramento do Judiciário, com possibilidade de investimentos em tecnologia, gestão e eficiência dos serviços.

O texto entrou em vigor na data da publicação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.