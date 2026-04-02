Programa vai incentivar uso racional da água em escolas do Acre

📸 Foto Destaque: Foto: Pedro França/Agência Senado

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O governo do Acre sancionou uma lei que institui um programa voltado ao uso consciente da água nas escolas públicas do estado. A proposta busca reduzir o desperdício e estimular práticas sustentáveis no ambiente escolar.

A iniciativa foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta quinta-feira (2) e estabelece diretrizes que envolvem desde ações educativas até a adoção de tecnologias para economia hídrica.

Entre as medidas previstas estão campanhas de conscientização com alunos e servidores, instalação de equipamentos que reduzam o consumo de água e incentivo à captação de água da chuva para uso em atividades escolares.

Além disso, o programa prevê a realização de diagnósticos periódicos nas unidades de ensino para identificar possíveis desperdícios, como vazamentos ou uso inadequado dos recursos.

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A proposta também abre espaço para parcerias com instituições públicas e privadas, com o objetivo de ampliar o alcance das ações e fortalecer projetos ligados à educação ambiental.

A execução do programa dependerá de regulamentação por parte do governo estadual, que deverá definir como as medidas serão implementadas na prática.

A iniciativa se soma a outras políticas voltadas à sustentabilidade no estado e busca envolver a comunidade escolar em ações que contribuam para a preservação dos recursos naturais.