15/04/2026
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Justiça mantém rejeição de denúncia por injúria racial contra jogadores no Acre

Episódio ocorreu durante o Campeonato Acreano Sub-20 entre Galvez e Santa Cruz; defesa alegou uso de gíria regional

Por Fhagner Soares, ContilNet 15/04/2026
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Justiça mantém rejeição de denúncia por injúria racial contra jogadores no Acre
Jogadores alegaram que frase dita em campo é gíria regional e não teve conotação discriminatóri/ Foto: Ilustração

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou, nesta terça-feira (14), o acórdão que mantém a rejeição da denúncia por injúria racial contra os jogadores Luiggi e Kelvin Nascimento de Oliveira (Esquerda). A decisão confirma a sentença de primeiro grau, após o Ministério Público do Acre (MP-AC) apresentar recurso tentando instaurar a ação penal.

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O caso refere-se a supostas ofensas direcionadas ao atleta Erick Rodrigues durante o Campeonato Acreano Sub-20. O Ministério Público baseou a acusação em informações da súmula da partida e em procedimentos investigatórios próprios.

Elementos do Processo

Ao analisar o recurso, os desembargadores mantiveram o entendimento de que não há “justa causa” para o início do processo. A decisão aponta que os elementos apresentados são insuficientes para a abertura de uma ação criminal, listando os seguintes pontos:

  • Um vídeo de seis segundos anexado aos autos não registra a suposta ofensa;

  • O árbitro da partida, Josué França, não prestou depoimento no processo;

  • Existem divergências entre os relatos colhidos e a dinâmica dos fatos descrita na denúncia;

  • A defesa e testemunhas alegaram que a expressão utilizada tratava-se de uma gíria regional sem caráter discriminatório.

Conclusão Jurídica

O colegiado ressaltou que a manutenção da rejeição da denúncia fundamenta-se na proteção aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Segundo o voto do relator, a ausência de provas externas que corroborem a narrativa da denúncia impede a continuidade da ação penal contra os atletas.

A decisão foi tomada de forma unânime pelos membros da Câmara Criminal. Com a publicação do resultado, os jogadores Luiggi e Esquerda não respondem criminalmente pelo fato narrado.

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