Envio de documentos deve ser feito exclusivamente por e-mail, conforme as orientações descritas no edital de convocação.

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC) publicou, na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (15), uma nova convocação referente ao XXII Processo Seletivo para estágio na área de Direito. Os acadêmicos selecionados devem agir com rapidez, pois o prazo para a entrega da documentação necessária é de apenas dois dias úteis, contados a partir da data de publicação.

A convocação é parte do esforço da instituição para reforçar suas equipes jurídicas com novos talentos universitários, oferecendo experiência prática na administração pública estadual.

Como proceder Os candidatos convocados devem consultar o edital no Diário Oficial para verificar a lista completa de documentos exigidos. Diferente de processos presenciais, a entrega deve ser realizada de forma digital. Toda a documentação descrita no edital precisa ser encaminhada para o seguinte endereço de e-mail:

E-mail para envio: cejur.acre2014@gmail.com

Atenção ao Edital

A PGE ressalta que o não envio dos documentos dentro do prazo estipulado ou a ausência de qualquer item obrigatório resultará na desclassificação automática do candidato. É fundamental que os estudantes revisem todos os anexos e certidões solicitadas antes de realizar o envio eletrônico ao Centro de Estudos Jurídicos (Cejur).

A nova lista de convocados contempla candidatos que aguardavam no cadastro de reserva do seletivo, seguindo a ordem de classificação homologada pela instituição.