Líder admite mal-estar de deputados com Mailza após indicação de Bestene

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

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A relação entre a base governista na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a governadora Mailza Assis passou por momentos tensos após o anúncio da nomeação do ex-deputado José Bestene para o comando da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O líder do governo na Casa, deputado Manoel Moraes, reconheceu em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (7), que a indicação gerou uma movimentação de preocupação entre os parlamentares, motivada pelo receio de que a pasta, considerada uma das mais críticas da administração pública, pudesse ser utilizada como plataforma política.

“Na verdade, primeiro ela é governadora. Nós temos a Mailza que passou quatro anos no Senado e quatro anos como vice. Então, ela aprendeu tanto administrativamente como politicamente. É uma pessoa preparada e com um olhar muito grande para o social. Nós temos um problema social muito grande no estado e acreditamos no governo dela. Sobre os deputados, existe a preocupação de alguns deputados de o Bestene fosse para lá para fazer política, política para as pessoas dele e em vez de atender a todos. Quando um deputado procura um secretário para resolver um problema, ele não está procurando para ele, está procurando para resolver um problema de um cidadão, que pode ser um parceiro dele, da governadora, do senador e tudo. Então, a melhor coisa é trazer as coisas claras”, disse o líder.

Divergências

Moraes explicou que o descontentamento não era pessoal, mas sim focado na gestão da saúde pública, uma vez que os deputados frequentemente atuam como mediadores entre as demandas da população e o Poder Executivo.

“A pessoa mesmo às vezes não concordando 100%, mas temos de entender que ela é governadora, ela que nomeia. E nós vamos ficar atentos que não se transforme uma secretaria importante como a saúde, com tantos problemas, num setor político. E nós acreditamos nela e ela disse que não aconteceria isso”, acrescentou.

O líder do governo enfatizou que, apesar das divergências pontuais e do clima de tensão relatado nos bastidores, a base governista permanece coesa e alinhada com a gestão de Mailza Assis.

Ele minimizou os rumores de uma possível debandada de parlamentares após encontros recentes, destacando que a diversidade de opiniões é natural no ambiente legislativo, especialmente em uma chapa forte composta por diversos partidos.

“A opinião de alguns deputados, mesmo ela explicando, eles acham que sim, que ele vai fazer política, seja para o filho, seja para deputado federal. Isso ninguém pode… a gente respeita a posição das pessoas. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, para que todos tenham a mesma oportunidade. Não é questão de triste, cada pessoa tem seu… todos os deputados aqui têm muitas pessoas conhecidas, parentes dentro da saúde, funcionários. Muitos funcionários não concordam, outros concordam, mas qualquer um que fosse indicado teria esse problema. Mas a nossa base está coesa”, concluiu.