Luau no Stardew Valley; saiba o que levar e colocar na sopa

O dia 11 de Verão é sagrado para os moradores da Vila Pelicano. Entre 9h e 14h, a Praia se transforma no palco do Luau, um festival focado na união comunitária através de uma grande sopa. Mas cuidado: o ingrediente que você joga no caldeirão pode transformar você no herói da cidade ou no vilão que estragou o almoço do Governador.
As Reações do Governador
O resultado da sopa afeta sua amizade com todos os aldeões simultaneamente:
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Melhor Resposta: +120 pontos de amizade.
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Boa Resposta: +60 pontos de amizade.
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Neutra/Incompleta: Sem alteração.
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Má Resposta: -50 pontos de amizade.
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Pior Resposta: -100 pontos de amizade (o Governador chega a passar mal!).
Com informações do TechTudo.
O que colocar para a “Melhor Resposta”?
Para alcançar o bônus máximo de amizade, você deve usar itens de alta qualidade (Prata, Ouro ou Irídio). Confira os favoritos:
|Qualidade
|Exemplos de Ingredientes Ideais
|Ouro / Irídio
|Queijo de Cabra, Vinho de Carambola, Couve-Flor, Melão, Superpepino, Esturjão, Trufa, Inhame.
|Prata
|Vinho de Fruta Antiga, Queijo de Cabra, Carambola, Pale Ale, Peixe-bolha, Melão.
Dica de mestre: Se quiser ver o caos (sem perder amizade), coloque o Short Roxo do Prefeito Lewis na sopa. A reação é hilária e exclusiva!
Itens Exclusivos da Loja do Luau
Não gaste todo o seu ouro em sementes antes do evento. O Pierre monta uma barraca na areia com itens de decoração tropicais únicos:
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Carambola (Semente/Fruta): 3.000 ouros (Essencial para o Verão).
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Decalque de Palmeira/Selva: 800 a 1.000 ouros.
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Totem de Decoração: 1.000 ouros.
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Tocha Simples: 700 ouros.