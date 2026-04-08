Luau no Stardew Valley; saiba o que levar e colocar na sopa

Use itens de ouro no Luau para ganhar amizade com toda a vila

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O dia 11 de Verão é sagrado para os moradores da Vila Pelicano. Entre 9h e 14h, a Praia se transforma no palco do Luau, um festival focado na união comunitária através de uma grande sopa. Mas cuidado: o ingrediente que você joga no caldeirão pode transformar você no herói da cidade ou no vilão que estragou o almoço do Governador.

As Reações do Governador

O resultado da sopa afeta sua amizade com todos os aldeões simultaneamente:

Melhor Resposta: +120 pontos de amizade.

Boa Resposta: +60 pontos de amizade.

Neutra/Incompleta: Sem alteração.

Má Resposta: -50 pontos de amizade.

Pior Resposta: -100 pontos de amizade (o Governador chega a passar mal!).

Com informações do TechTudo.

O que colocar para a “Melhor Resposta”?

Para alcançar o bônus máximo de amizade, você deve usar itens de alta qualidade (Prata, Ouro ou Irídio). Confira os favoritos:

Qualidade Exemplos de Ingredientes Ideais Ouro / Irídio Queijo de Cabra, Vinho de Carambola, Couve-Flor, Melão, Superpepino, Esturjão, Trufa, Inhame. Prata Vinho de Fruta Antiga, Queijo de Cabra, Carambola, Pale Ale, Peixe-bolha, Melão.

Dica de mestre: Se quiser ver o caos (sem perder amizade), coloque o Short Roxo do Prefeito Lewis na sopa. A reação é hilária e exclusiva!

Itens Exclusivos da Loja do Luau

Não gaste todo o seu ouro em sementes antes do evento. O Pierre monta uma barraca na areia com itens de decoração tropicais únicos: