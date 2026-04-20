A cultura argentina e mundial perdeu, nesta segunda-feira (20/04), um de seus maiores expoentes. O ator Luis Brandoni não resistiu às complicações de um acidente doméstico sofrido no último dia 11 de abril. A notícia foi confirmada por seu amigo próximo e produtor, Carlos Rottemberg, que lamentou a partida do “último primeiro ator de uma geração inesquecível”.
O Acidente e as Últimas Semanas
Brandoni, que havia acabado de completar 86 anos no último sábado (18/04), enfrentava um quadro delicado de saúde:
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A Queda: O ator sofreu uma queda em sua residência, batendo a cabeça e resultando em um hematoma cerebral severo.
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Internação: Desde o dia 11, suas apresentações teatrais estavam suspensas na expectativa de uma recuperação que, infelizmente, não ocorreu.
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Despedida: O velório será realizado hoje, em Buenos Aires, a partir das 12h, onde fãs e colegas devem prestar as últimas homenagens.
Com informações do Metrópoles.
Um Legado Gigante
Luis Brandoni foi muito mais do que um ator de televisão; ele foi um pilar do teatro e do cinema argentino:
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Parceria com De Niro: Ganhou destaque global recentemente na série Nada (disponível no Disney+ / Star+), onde interpretou um crítico gastronômico em uma química impecável com Robert De Niro.
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Sucessos Recentes: O artista acabara de estrear Parque Lezama na Netflix, mostrando que sua produtividade permanecia alta mesmo aos 80 anos.
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Compromisso Cultural: Além dos palcos, era reconhecido por seu engajamento político e social em defesa da classe artística e da democracia na Argentina.
Um Dia de Perdas
A morte de Brandoni soma-se a um fim de semana de luto no cenário artístico e esportivo, coincidindo com as notícias sobre o falecimento de Gerardo Renault (pai de Ana Paula Renault) e a lenda do basquete Oscar Schmidt.
“Hoje é um dia muito triste para a nossa cultura”, resumiu Rottemberg. O brilho de Brandoni agora se eterniza em obras que definiram o cinema platino por décadas.