Ator Luis Brandoni morreu após complicações de uma queda em casa.

A cultura argentina e mundial perdeu, nesta segunda-feira (20/04), um de seus maiores expoentes. O ator Luis Brandoni não resistiu às complicações de um acidente doméstico sofrido no último dia 11 de abril. A notícia foi confirmada por seu amigo próximo e produtor, Carlos Rottemberg, que lamentou a partida do “último primeiro ator de uma geração inesquecível”.

O Acidente e as Últimas Semanas

Brandoni, que havia acabado de completar 86 anos no último sábado (18/04), enfrentava um quadro delicado de saúde:

A Queda: O ator sofreu uma queda em sua residência, batendo a cabeça e resultando em um hematoma cerebral severo.

Internação: Desde o dia 11, suas apresentações teatrais estavam suspensas na expectativa de uma recuperação que, infelizmente, não ocorreu.

Despedida: O velório será realizado hoje, em Buenos Aires, a partir das 12h, onde fãs e colegas devem prestar as últimas homenagens.

Com informações do Metrópoles.

Um Legado Gigante

Luis Brandoni foi muito mais do que um ator de televisão; ele foi um pilar do teatro e do cinema argentino:

Parceria com De Niro: Ganhou destaque global recentemente na série Nada (disponível no Disney+ / Star+), onde interpretou um crítico gastronômico em uma química impecável com Robert De Niro. Sucessos Recentes: O artista acabara de estrear Parque Lezama na Netflix, mostrando que sua produtividade permanecia alta mesmo aos 80 anos. Compromisso Cultural: Além dos palcos, era reconhecido por seu engajamento político e social em defesa da classe artística e da democracia na Argentina.

Um Dia de Perdas

A morte de Brandoni soma-se a um fim de semana de luto no cenário artístico e esportivo, coincidindo com as notícias sobre o falecimento de Gerardo Renault (pai de Ana Paula Renault) e a lenda do basquete Oscar Schmidt.

“Hoje é um dia muito triste para a nossa cultura”, resumiu Rottemberg. O brilho de Brandoni agora se eterniza em obras que definiram o cinema platino por décadas.