Deputado estadual Luís Tchê parabenizou os cafeicultores, classificando o título como um "divisor de águas" para a economia agrícola do Acre

O deputado estadual Luís Tchê parabenizou, nesta sexta-feira (24), os cafeicultores Lucas Santos e Antonia Lima dos Santos, do município de Brasiléia, por se tornarem os primeiros acreanos a conquistar a certificação internacional de Q Grader. O título, concedido pelo Coffee Quality Institute (CQI), habilita profissionais a avaliar cafés especiais com base em protocolos reconhecidos mundialmente.

“Quando a gente capacita nosso produtor, o café se expande e o Acre cresce. Lucas e Antonia vocês são a prova disso, a conquista e o título que vocês trouxeram para o nosso estado é histórica, e motivo de muito orgulho.” parabenizou Luís Tchê.​​​​​​​​​​​​​​​​

O curso, que concedeu o título, foi realizado em Belo Horizonte (MG), onde o casal passou por rigorosas etapas de classificação e descrição sensorial de cafés, adquirindo conhecimento técnico para desenvolver, selecionar e classificar grãos de alta qualidade. O produtor Lucas Silva dos Santos descreveu a experiência como transformadora.

“Participar do curso foi uma experiência incrível, mas também bastante intensa, pois exige muita dedicação, concentração e amor pelo que faz. Foi com isso que eu e minha esposa colocamos em prática”, afirmou.

Luis Tchê classificou a certificação como um marco significativo para a cafeicultura acreana. Segundo o parlamentar, o título não apenas reforça a qualidade do café produzido no estado, mas também destaca o potencial dos produtores. Ele acredita que essa conquista é apenas o começo de muitas outras que estão por vir.

“Isso não é apenas uma certificação. É a prova de que o Acre tem gente capaz, apaixonada e tecnicamente preparada para estar no mais alto nível dos cafés especiais. Essa é apenas a primeira conquista de muitas que vêm por aí. Tenho certeza disso”, destacou o deputado.

O Q Grader é uma certificação altamente respeitada, que capacita profissionais a avaliar cafés com precisão, identificar defeitos e reconhecer aromas e sabores com base em protocolos e padronização internacional. Essa certificação oferece uma vantagem competitiva tanto para produtores quanto para compradores internacionais.