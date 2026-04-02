05/04/2026
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“Compromisso”: Mailza destaca emoção ao assumir o Governo do Acre hoje

Em coletiva, Mailza destacou a emoção de assumir o comando do governo do Acre

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Mailza
📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura
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A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, chegou no Palácio Rio Branco acompanhada do marido Madson Camelí, para a solenidade de transmissão de cargo.

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Gladson Camelí deixa o comando do Palácio Rio Branco e passa a faixa governamental para Mailza nesta quinta-feira (2).

Em coletiva, Mailza destacou a emoção de assumir o comando do governo do Acre.

“Quero, nesse momento tão importante para o nosso estado, para minha vida também, para o povo acreano, agradecer a Deus, por essa oportunidade, por ter cuidado de mim até aqui e proporcionado esta oportunidade de trabalhar valorizando o nosso Acre e é esse o meu compromisso com a população acreana”, disse.

Mailza agradeceu, ainda, o governador Gladson Camelí e a toda população. “A todos que contribuíram, quero agradecer ao nosso governador Gladson Camelí pela confiança, ao povo também que nos confiou esse mandato e terei agora a oportunidade de mostrar o meu trabalho dando continuidade a tudo que está dando certo, a todo o trabalho, a todo o legado do nosso governador, a todo o nosso planejamento de estruturação do estado, de investimento nas pessoas, no cuidado, na valorização da nossa história, das nossas florestas. Então esse é o meu compromisso”, disse.

A vice-governadora, que ainda está noite se tornará a chefe do Executivo estadual, falou sobre suas origens e o caminho que trilhou. “Quero deixar aqui um grande apelo de parceria da nossa população, porque ninguém faz nada sozinho, e essa oportunidade que eu estou tendo de estar diante do Palácio, diante da população acreana como mulher, como mãe, como pessoa simples e pelos caminhos que trilhei pela vida de onde nasci, seria improvável estar aqui hoje representando o meu estado como uma representante política e tendo essa oportunidade. Então eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que contribuíram por isso, as lideranças políticas e ao povo, especialmente, que deu essa oportunidade”, afirmou.

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