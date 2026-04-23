Projeto de novo centro integrado pretende reunir saúde, justiça e educação em um só lugar para evitar a revitimização de menores.

A manhã desta quarta-feira (22) marcou um avanço diplomático e estratégico entre o Governo do Acre e o Ministério Público do Estado (MPAC). Em visita institucional à sede da procuradoria, a governadora Mailza Assis alinhou com o procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque, um cronograma de ações integradas que priorizam o combate à desigualdade e o fortalecimento da segurança pública.

O encontro serviu para ratificar o compromisso mútuo entre os órgãos de controle e o Executivo. Para D’Albuquerque, a integração é o único caminho para superar os gargalos sociais do estado. “O Ministério Público pode contribuir muito para a realização de ações conjuntas que beneficiem nossa população”, destacou o procurador-geral.

Fim da revitimização: O novo Centro Integrado

Um dos pontos altos do diálogo foi a viabilização do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente. A proposta, defendida pela governadora Mailza Assis, pretende concentrar serviços de assistência social, saúde, educação e justiça em um único complexo. A estratégia é técnica: ao centralizar o atendimento, o Estado garante um acolhimento humanizado e evita que a vítima precise repetir seu relato em diferentes órgãos, reduzindo o trauma do processo judicial e assistencial.

“Não podemos aceitar qualquer forma de desigualdade. Minha missão é valorizar as pessoas do nosso estado através de parcerias sólidas”, afirmou Mailza, reforçando o papel do Centro de Atenção à Vítima (CAV) como braço essencial dessa rede.

Liderança feminina e igualdade de direitos

A pauta de gênero também ganhou protagonismo durante a recepção. A procuradora de Justiça Patrícia Rego enfatizou a importância simbólica e prática de ter uma mulher à frente do governo estadual. Segundo a procuradora, o fortalecimento das lideranças femininas é o combustível necessário para políticas públicas mais inclusivas.

“Reconhecemos seu compromisso com a igualdade. Não existe democracia sem igualdade de direitos, e o Ministério Público estará ao seu lado para apoiar o enfrentamento à violência de gênero”, concluiu Patrícia Rego.