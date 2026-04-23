As nomeações foram publicadas na edição desta quinta do DOE

A governadora do Acre, Mailza Assis, promoveu novas mudanças na administração. Dentre as nomeações, a governadora trocou a gerência de unidades de saúde. As publicações foram feitas na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), foi nomeada Edimara Pereira Mendes, referência CAS-4. Na pasta, professores e apoio administrativo foram exonerados a pedido.

Na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), foram nomeados Irraiane de Souza Borges Nolasco como gerente administrativo do Hospital Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. Débora Paula Azevedo Mafioletti foi nomeada como gerente de assistência da mesma unidade de saúde.

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Mirla Conceição da Silva Lunier foi nomeada como gerente-geral da UPA Franco Silva, na Sobral. No Hospital de Saúde Mental do Acre (Homasc), José Maria Mendes de Araújo foi nomeado como gerente de assistência e Paulo Cesar de Melo Leite foi nomeado como gerente administrativo da unidade de saúde.

Bruna de Souza Araújo foi nomeada como gerente de assistência na UPA da Cidade do Povo.

Além das chefias, também foram nomeados Lucas Lineker de Holanda Morais e Yêdy José de Castro Meireles Júnior, referência CAS-8; Vitoria Saiury de Alencar Marui, referência CAS-4; José Fábio Costa e Silva, referência CAS-5.

A governadora também nomeou Lucas Grangeiro Bonifácio como procurador-geral adjunto.

Na Secretaria de Estado de Governo (Segov) foi exonerado Márcio Luiz Paiva de Lima como secretário-adjunto e Reginaldo Ferreira da Silva foi nomeado para o cargo. Além deles, Iuri Soares Cordeiro e Nascilene Araújo do Nascimento foram nomeados em referência CAS-6; Amanda Victoria Oliveira da Silva, referência CAS-2; e Maria Isabel Martins Mandú, referência CAS-3.

Na Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) foram nomeados Lillian Vitória de Albuquerque Alcântara (CAS-6); Ronnen da Silva Nolasco e Ariston De Souza Jardim (CAS-4); Luan Sobral Dourado e Talita Vale De Macedo (CAS-3); Romario Marques Cunha e Kevin Gabriel da Costa Salvati (CAS-2).

Na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Mailza também trocou a diretoria de administração e finanças. Antes o cargo era ocupado por Marilena Moreira da Costa e agora será ocupado por Dulcinea de Azevedo Barbosa de Castro. Marilena Moreira foi nomeada na mesma pasta, referência CAS-8; Luiz Henrique da Rocha Zeni foi também nomeado na Sejusp, referência CAS-4.

No Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/AC), foram nomeados Jairon Dias de Souza (CAS-4), Bruno Nascimento da Silva (CAS-3), Davi de Oliveira Costa (CAS-1). No Departamento de Estradas de Rodagem (DERACRE), Mailza nomeou Eduardo Neto de Almeida Paiva (CAS-7), Sandra dos Santos Coelho Furtado (CAS-2).

Veja todas as nomeações e exonerações:

Nomeações e exonerações 23 de abril