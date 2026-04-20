De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), mais de 30 mil eleitores no estado apresentam irregularidades para exercer o direito ao voto em 2026. Entre as principais pendências estão a falta de justificativa de ausência em pleitos anteriores e a necessidade de atualização de dados cadastrais. Visando reverter esse cenário, o TRE iniciou um mutirão de atendimento na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran). A ação segue até o dia 6 de maio, com funcionamento das 8h às 15h.

“É importante que as pessoas saibam que além de perder o direito ao voto, que é algo decisivo e que impacta a sociedade, há também uma multa no valor de R$3,80, você pode ter dificuldade de retirar o seu passaporte, de participar e de ser convocado em processos seletivos, então são muitas implicações que não ter o título, pode causa”, informa a desembargadora Waldirene Cordeiro.

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou, nesta segunda-feira (20), um mutirão de serviços eleitorais no auditório do Detran. Os interessados têm até o dia 6 de maio para buscar atendimento, que ocorre em horário corrido, das 8h às 15h.

O atendimento seguirá normalmente em 21 de abril, feriado de Tiradentes. A decisão faz parte de uma mobilização do TRE-AC para garantir que os eleitores consigam regularizar seus documentos antes do fechamento do cadastro.

O mutirão centraliza todos os serviços do cadastro eleitoral para agilizar o atendimento antes do fechamento do prazo. Até o dia 6 de maio, os cidadãos podem emitir a primeira via, atualizar dados, transferir o domicílio ou regularizar pendências.

Após essa data, o cadastro será encerrado para as Eleições 2026, que ocorrem em 4 de outubro.